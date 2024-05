L'ex capo della brigata Wagner è morto nel 2023 dopo aver guidato un'insurrezione contro Putin

Un monumento in bronzo raffigurante Yevgeny Prigozhin è stato eretto nel cimitero Porokhovskoye di San Pietroburgo, dove è sepolto l’ex capo della compagnia mercenaria Wagner. Prigozhin è morto il 23 agosto 2023 in un incidente aereo nella regione di Tver, in Russia. Lo riporta, pubblicando foto e video, il giornale online locale ‘47 news‘. La statua, ad altezza naturale, ritrae l’ex “cuoco di Putin” in abiti civili. Due mesi prima di morire Prigozhin aveva condotto un’insurrezione militare arrivando a soli 200 chilometri dalla capitale Mosca, contestando il presidente Vladimir Putin e le decisioni dei vertici militari russi.

