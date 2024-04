Hamas: "Proposta dello Stato Ebraico su ostaggi ancora in fase di studio"

Crescono le pressioni internazionali per il raggiungimento per un accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per la liberazione degli ostaggi israeliani: l’Egitto ha invitato una delegazione dello Stato Ebraico al Cairo per accelerare i tempi dei negoziati mediati dal paese di Al-Sisi. Intanto il presidente americano Joe Biden ha chiamato domenica il premier israeliano Benjamin Netanyahu ribadendogli la sua contrarietà all’operazione di terra a Rafah. Ecco tutte le notizie di oggi sul conflitto. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

10:37 Tajani stasera a Riad: “Cessate il fuoco immediato”

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, oggi pomeriggio sarà a Riad, in Arabia Saudita, per una serie di incontri e riunioni sulla guerra a Gaza e in generale sulla crisi in Medioriente. Lo scrive la Farnesina in una nota. A Riad ci sarà anche il segretario di Stato americano Antony Blinken, che poi proseguirà con un nuovo viaggio nella regione per scongiurare la possibilità di una nuova escalation militare nello scontro fra Israele e Hamas. Tajani condividerà con i ministri arabi ed europei i risultati della riunione G7 di Capri e avrà con i colleghi europei diversi momenti di confronto, così come con gli altri colleghi della regione, tra cui i ministri di Qatar, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania.

Tajani presenterà a Riad anche le ultime valutazioni del tavolo di coordinamento romano di ‘Food for Gaza’, l’iniziativa che il Governo italiano ha attivato con la Fao, il Programma alimentare mondiale (agenzie Onu che hanno sede a Roma) e con la Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Per Tajani “lo scopo è premere per un cessate il fuoco immediato, per il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani e per far entrare al più presto, massicciamente, gli aiuti per la popolazione civile di Gaza. L’emergenza è insostenibile, va affrontata immediatamente”. Le varie riunioni che si terranno a Riad saranno anche decisive per rilanciare il processo politico che fin d’ora deve essere costruito per far avanzare una soluzione diplomatica nel segno della formula ‘due popoli, due Stati’.

09:40 Hamas: “Proposta Israele ancora in fase di studio”

Izzat al-Risheq, funzionario dell’ufficio politico di Hamas, ha smentito le indiscrezioni sulla possibile apertura, da parte dell’organizzazione palestinese, sull’ultima proposta di accordo su tregua e ostaggi presentata da Israele. Lo riporta Haaretz, citando una dichiarazione pubblica dello stesso al-Risheq, secondo cui la proposta di Israele “è ancora in fase di studio”.

09:26 Raid Israele su Rafah, 22 morti

Almeno 22 persone sono state uccise in nuovi raid aerei israeliani su Rafah, nella Striscia di Gaza. Tra le vittime sei donne e cinque bambini, uno dei quali era nato da appena cinque giorni. Lo riferiscono funzionari sanitari palestinesi. Negli attacchi sarebbero state colpite tre abitazioni. Nella prima casa sono morte 11 persone, fra cui quattro fratelli di età compresa tra i 9 e i 27 anni, secondo i registri dell’ospedale Abu Yousef al-Najjar, dove sono stati portati i corpi. Nella seconda sono rimaste uccise otto persone, compreso un padre di 33 anni e il suo figlioletto di cinque giorni, stando sempre ai registri degli ospedali. Nella terza casa colpita sono morti tre fratelli di 23, 19 e 12 anni. Un reporter dell’Associated Press ha visto i corpi all’ospedale.

07:55 Egitto invita delegazione Israele al Cairo per accorciare tempi negoziati

Il quotidiano qatariota Al-Arabi Al-Jadid ha riferito da fonti egiziane che il Cairo ha invitato funzionari della sicurezza israeliani ad arrivare nel Paese contemporaneamente all’arrivo della delegazione di Hamas oggi, per “abbreviare i tempi e fornire i chiarimenti necessari per i commenti che l’organizzazione presenterà” nei negoziati su tregua e ostaggi. Secondo la fonte, “la delegazione di Hamas dovrebbe discutere con i funzionari egiziani diversi punti della risposta israeliana, prima di presentare la sua risposta definitiva”.

