Il presidente francese durante un suo discorso all'Università Sorbona di Parigi: "Siamo in una situazione di accerchiamento"

Emmanuel Macron ha fatto un appello all’Ue durante un suo discorso all’Università Sorbona di Parigi. “La nostra Europa è mortale, può morire”, ha detto il presidente francese sottolineando che “Sta a noi” reagire e che “la battaglia non è ancora vinta”. “Il rischio di essere indeboliti, o addirittura relegati, è immenso, perché ci troviamo in un momento senza precedenti di sconvolgimento del mondo, di accelerazione di grandi trasformazioni”, ha aggiunto.

Macron: “Siamo accerchiati e troppo lenti davanti a riarmo mondiale”

“L’Europa è in una situazione di accerchiamento“, ha ribadito il leader transaplino in merito all’attuale “riarmo generalizzato del mondo”. Di fronte a questo contesto, ha detto, “oggi siamo ancora troppo lenti e non abbastanza ambiziosi”.

Macron: “Serve piano shock per investimenti comuni”

Macron ha poi chiesto di “aumentare le capacità di finanziamento congiunto”. Ha invocato “uno shock di investimento comune, un grande piano di investimenti collettivi” e ha annunciato di porsi un obiettivo: “Riuscire a raddoppiare la capacità della nostra Europa in termini di azioni finanziarie”.

