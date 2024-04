Screenshot dai social

Due animali sono stati catturati ma si ritiene che ce ne siano altri ancora in libertà

La polizia di Londra è riuscita a catturare 2 cavalli dell’esercito britannico fuggiti da una scuderia e scappati per le strade trafficate della capitale britannica, ma si ritiene che ci siano altri animali ancora in libertà e potenzialmente pericolosi per la circolazione. Poca chiarezza sull’origine dell’incidente che ha portato alla fuga degli equini. Sui social sono già diversi i video che riprendono i due animali poi catturati, uno bianco e uno nero, mentre fuggono per strada ad Aldwych, vicino allo storico centro finanziario di Londra e al West End. Gli agenti hanno fermato i cavalli circa 6 chilometri a est del centro di Londra, vicino a Limehouse.

🇬🇧 Two horses threw down their riders and ran away … one is soaked in blood. Unusual pictures for London. pic.twitter.com/Gd2BShdVMG — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 24, 2024

