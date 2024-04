"Il governo è pronto a gestire qualsiasi evento", ha aggiunto il ministro degli Esteri

La Presidenza italiana del G7 ha convocato per il primo pomeriggio di oggi una videoconferenza a livello leader, per discutere dell’attacco iraniano contro Israele. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Tajani: “Mobiliteremo Paesi G7, no a pericolosa spirale”

“Le prime notizie che ci arrivano sugli attacchi in corso non ci permettono di valutare appieno cosa accadrà nei prossimi giorni. Una cosa è sicura e lo dico con chiarezza: nessuno potrà mettere in discussione l’esistenza di Israele, il mondo si dovrà impegnare per la sopravvivenza dello Stato ebraico”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista al Corriere della Sera dopo l’attacco iraniano su Israele.

“Come prima cosa mobiliteremo i Paesi del G7 di cui abbiamo la presidenza di turno. Non possiamo rinunciare all’azione politica che deve viaggiare in parallelo con la valutazione della intensità dell’azione militare iraniana e dei danni prodotti. Il primo obiettivo è gettare acqua sul fuoco. Il pensiero va in primo luogo alla Striscia di Gaza ma anche al Libano dove abbiamo 1.100 militari, al confine fra Israele e aree in cui è presente Hezbollah: agiamo in ogni modo per la loro sicurezza e dall’Iran abbiamo ricevuto garanzie che non ci saranno ripercussioni. Non vogliamo una spirale che la politica potrebbe non riuscire più a controllare”, aggiunge Tajani.

Tajani: “Si rischia situazione incandescente”

Bisogna spingere “a non esagerare, alla prudenza perché si rischia una situazione incandescente“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2 dopo l’attacco lanciato dall’Iran contro Israele. “Lavoriamo per la pace, perché prevalga sempre il buon senso, siamo in costante contatto con le ambasciate a Teheran e a Tel Aviv. “Il governo è pronto a gestire qualsiasi evento“, ha aggiunto il ministro degli Esteri. “Ci auguriamo che la reazione iraniana si fermi all’attacco di stasera. Ieri ho parlato quasi un’ora con il ministro degli Esteri dell’Iran chiedendo prudenza. Mi ha fatto capire che l’attacco ci sarebbe comunque stato ma il ruolo dell’Italia è quello di voler evitare un’esplosione di una crisi che nessuno vuole ci sia”, ha aggiunto il vicepremier al Tg1.

