Il leader di Kiev: "Assieme a Mosca diffondono terrore, il mondo risponda"

Kiev si unisce alla condanna dell’Occidente nei confronti dell’attacco iraniano sferzato contro Israele.

“L’Ucraina condanna l’attacco dell’Iran contro Israele utilizzando droni e missili ‘Shahed’. Noi in Ucraina conosciamo molto bene l’orrore di attacchi simili da parte della Russia, che utilizza gli stessi droni ‘Shahed’ e missili russi, le stesse tattiche di attacchi aerei di massa”. Lo scrive su X il presidente Volodymyr Zelensky. “È necessario compiere ogni sforzo per prevenire un’ulteriore escalation in Medioriente”. “Le azioni dell’Iran minacciano l’intera regione e il mondo, proprio come le azioni della Russia minacciano un conflitto più ampio, e l’ovvia collaborazione tra i due regimi nella diffusione del terrore deve affrontare una risposta risoluta e unita da parte del mondo”, ha aggiunto. “Il mondo non vede l’ora che le discussioni continuino. Le parole non fermano i droni e non intercettano i missili. Solo l’assistenza tangibile lo fa. L’assistenza che stiamo anticipando. Dobbiamo rafforzare la sicurezza e contrastare con determinazione tutti coloro che vogliono fare del terrorismo una nuova normalità. È fondamentale che il Congresso degli Stati Uniti prenda le decisioni necessarie per rafforzare gli alleati dell’America in questo momento critico”.

