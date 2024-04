Lo riporta Politico, citando alcuni ufficiali

IN AGGIORNAMENTO – Si continua a combattere in Ucraina, dove sono trascorsi 770 giorni dall’inizio del conflitto con la Russia. Volodymyr Zelensky è alla ricerca di nuovi soldati e ha così deciso di abbassare l’età di reclutamento da 27 a 25 anni. Intanto cresce la preoccupazione al fronte dove, secondo degli ufficiali ucraini, c’à il rischio che crollino le linee di difesa.

Azienda elettrica: “Perso l’80% della produzione”

Con un post su Telegram l’azienda elettrica ucraina Dtek afferma di aver perso l’80% della sua capacità di produzione come conseguenza degli attacchi russi. “Ecco come appare dall’interno una delle centrali termoelettriche della Dtek dopo gli attacchi nemici su larga scala del 22 e 29 marzo”, scrive la società postando un video con i danni riportati dalla centrale. “L’80% della capacità produttiva dell’azienda è andata perduta – spiega – cinque su sei dei nostri Tpp sono gravemente danneggiati.La situazione è estremamente difficile”.

Kiev: “Distrutti quattro droni lanciati dai russi”

Le forze ucraine hanno distrutto tutti e quattro i droni lanciati dai russi la scorsa notte. Lo riferisce l’aeronautica di Kiev citata da Ukrainska Pravda. “Gli Shahed sono stati distrutti da unità di gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine nelle regioni di Khmelnitsky, Zhytomyr, Kirovograd e Cherkasy”. I russi hanno anche colpito nella regione di Donetsk con tre missili guidati antiaerei S-300.

Esercito Kiev: “Grande rischio che le linee del fronte crollino”

C’è una grande rischio che le linee del fronte ucraino crollino ovunque i generali russi decidano di concentrare la loro offensiva. Lo riporta Politico, citando alcuni ufficiali di Kiev che hanno prestato servizio sotto il generale Valery Zaluzhny.

Inoltre, hanno aggiunto, in virtù del maggior numero di forze e truppe russe e dei continui raid con bombe guidate che da settimane distruggono le posizioni ucraine, la Russia sarà probabilmente in grado di “penetrare la linea del fronte e di distruggerla in alcune parti”. Secondo gli ufficiali sentiti da Politico “non c’è nulla che possa aiutare l’Ucraina adesso perché non esistono tecnologie serie in grado di compensare Kiev per la grande massa di truppe che Mosca probabilmente scaglierà contro di noi. Non disponiamo di queste tecnologie e anche l’Occidente non le possiede in numero sufficiente”. Secondo uno degli ufficiali sono la grinta e la resilienza degli ucraini, insieme agli errori dei comandanti russi, potrebbero alterare questa dinamica.

