Il gruppo era arrivato in ritardo dopo uno scalo sull'isola di São Tomé. La Norwegian Cruise Lines parte senza aspettarli

La vacanza è diventata un incubo per un gruppo di turisti arrivato in ritardo all’appuntamento per salire sulla nave da crociera. A rimanere a terra sono stati sei americani e due australiani che erano in viaggio sulla Norwegian Cruise Lines. L’imbarcazione era arrivata nell’isola africana di São Tomé mercoledì scorso, dopo essere partita da Città del Capo per una crociera di tre settimane verso Barcellona. Tra le persone rimaste sull’isola al largo del Golfo della Guinea c’erano anche una donna paraplegica e un’altra incinta.

Jill e Jay Campbell, una coppia di Garden City, South Carolina, hanno raccontato la disavventura al Today Show, programma tv che va in onda sulla Nbc. I due avrebbero speso oltre 5mila dollari nel tentativo di raggiungere la nave, pagando hotel e cibo per tutti. Il gruppo, infatti, avrebbe cercato nuovamente di risalire a bordo della Norwegian Cruise in Gambia, dopo un lungo viaggio. Il tentativo, però, non è andato a buon fine perché la nave non è riuscita ad attraccare a causa della bassa marea. Oggi ci dovrebbe essere un’altra occasione, questa volta nella costa senegalese dove la crociera farà uno scalo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata