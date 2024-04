Foto di archivio

E' successo questa mattina sulla parete nord del Petit Combin: sul posto i soccorsi

Un elicottero si è schiantato questa mattina sulla parete nord del Petit Combin, nell’alta Val de Bagnes, in Svizzera. La notizia, riportata da ‘Le Nouvelliste’, è stata confermata anche dalla polizia cantonale del Vallese che ha parlato di un intervento di salvataggio in corso. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un volo previsto per l’eliski in grado di trasportare fino a cinque persone e il pilota. Il mezzo dopo lo schianto sarebbe rotolato per un pendio.

