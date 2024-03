Anche una donna di 57 anni è stata accusata di favoreggiamento

Il leader del più grande partito unionista dell’Irlanda del Nord si è dimesso dall’incarico dopo essere stato accusato di reati sessuali. Lo ha reso noto ieri il partito in un comunicato. Jeffrey Donaldson ha lasciato il suo incarico con effetto immediato in attesa dell’esito del processo giudiziario, ha riferito il Partito Unionista Democratico (DUP). In conformità con le regole della formazione politica, a Donaldson è stata sospesa l’iscrizione.

L’annuncio è arrivato dopo che la polizia dell’Irlanda del Nord ha dichiarato che un uomo di 61 anni era stato arrestato e accusato di reati sessuali non recenti. In genere la polizia britannica non identifica i sospetti per nome. Anche una donna di 57 anni è stata accusata di favoreggiamento di ulteriori reati, ha dichiarato il Servizio di Polizia dell’Irlanda del Nord. Entrambi dovranno presentarsi in tribunale il 24 aprile.

Le dimissioni di Donaldson, leader del partito dal 2021, gettano il DUP nello scompiglio in vista delle elezioni parlamentari nel Regno Unito previste per la fine dell’anno. Il DUP, il più grande partito unionista, è la voce degli elettori nordirlandesi che cercano di mantenere i legami storici della regione con il Regno Unito.Donaldson è una figura centrale del DUP, che ha portato il partito fuori dall’amministrazione condivisa dell’Irlanda del Nord per più di due anni per fare pressione sul governo centrale del Regno Unito affinché modificasse gli accordi commerciali post-Brexit. All’inizio di quest’anno il DUP ha accettato di tornare alla condivisione del potere con il partito nazionalista irlandese Sinn Fein, dopo una serie di garanzie sulla posizione costituzionale dell’Irlanda del Nord all’interno del Regno Unito.

Donaldson è membro del Parlamento dal 1997. Inizialmente era un membro dell’Ulster Unionist Party, ma ha lasciato il partito per il suo sostegno all’Accordo del Venerdì Santo del 1998, che ha posto fine a decenni di violenza in Irlanda del Nord. Si è unito al DUP nel 2004. Gavin Robinson, membro del Parlamento di Belfast Est, è stato nominato leader ad interim del partito.

