Il presidente della commissione di sorveglianza, James Comer: "Lo inviterò a spiegare perché la sua famiglia ha ricevuto milioni di dollari"

I repubblicani della Camera del Congresso americano hanno fissato il prossimo passo nella loro inchiesta diretta all’impeachment nei confronti del presidente Joe Biden per il caso del figlio Hunter: chiamare a deporre lo stesso presidente. Lo ha confermato il presidente della commissione di sorveglianza James Comer. “Nei prossimi giorni inviterò il presidente Biden alla commissione di sorveglianza per fornire la sua testimonianza e spiegare perché la sua famiglia ha ricevuto decine di milioni di dollari. Dobbiamo sentire il presidente stesso”, ha aggiunto. Un assistente della commissione di sorveglianza ha confermato a ‘Politico’ che l’invito al presidente sarà per un’audizione pubblica.

L’indagine per impeachment

L’inchiesta per l’impeachment portata avanti dai repubblicani alla Camera è volta a fare luce su presunti vantaggi illeciti che Biden e i membri della sua famiglia, in particolare il figlio Hunter, avrebbero ottenuto dalle scelte di politica economica a cui l’attuale presidente avrebbe preso parte, anche mentre era vicepresidente sotto Barack Obama. Tuttavia, sebbene finora l’indagine abbia sollevato questioni etiche, non è emersa ancora alcuna prova che il presidente abbia agito in modo corrotto o abbia accettato tangenti.

