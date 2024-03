Il segretario di Stato americano Blinken è arrivato in Medioriente

IN AGGIORNAMENTO – Continua il conflitto a Gaza, mentre restano difficili le trattative per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas in cambio del rilascio degli ostaggi dello Stato ebraico nella Striscia. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è da ieri, mercoledì, nella regione e il suo viaggio passerà anche per Israele, contrariamente a quanto si era detto nei giorni precedenti. Intanto l’esercito israeliano afferma di aver trovato 3 milioni di dollari nell’ospedale Al Shifa a Gaza. Ecco tutte le notizie dal Medio Oriente di oggi, 21 marzo.

08:50 Israele chiede evacuazione immediata ospedale Al-Shifa

L’esercito israeliano avrebbe avvertito gli sfollati che si trovano all’interno dell’ospedale al-Shifa a Gaza City di evacuare immediatamente la struttura. Lo rende noto Al Jazeera citando il suo corrispondente sul posto. Secondo quanto riportato le forze israeliane sarebbero intenzionate a bombardare la struttura ospedaliera e distruggerla.

08:29 Idf: 3 milioni di dollari trovati in ospedale Al-Shifa a Gaza

L’Idf, l’esercito israeliano, afferma di aver sequestrato 3 milioni di dollari in contanti, in dollari statunitensi e dinari giordani, presso l’ospedale Shifa di Gaza City, che sarebbero stati destinati a essere utilizzati da Hamas e altri gruppi terroristici. Sempre durante l’operazione a Shifa, spiega l’Idf, circa 3.700 civili palestinesi sono stati evacuati dal centro medico e diretti nel sud di Gaza. Sono stati anche catturati circa 300 sospetti terroristi, tra cui alti comandanti di Hamas e della Jihad islamica palestinese. L’Idf afferma, poi, di aver consegnato a Shifa anche 1.800 litri di acqua, 3,8 tonnellate di cibo e un camion di carburante.

