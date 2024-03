Shock nella zona di Almeria: l'uomo aveva già un ordine restrittivo nei confronti della ex

Shock in Spagna per l’uccisione di due bambine di 2 e 4 anni. Un uomo con precedenti di violenza di genere e un ordine restrittivo nei confronti della ex compagna ha ucciso le sue figlie in una fattoria ad Alboloduy, nella provincia di Almeria e si è suicidato. Ne hanno dato notizia i media spagnoli, tra cui Cadena Ser.

Secondo fonti investigative, citata da La Vanguardia, l’uomo sarebbe stato arrestato nel maggio 2022 a seguito di una denuncia della ex compagna che aveva subito violenza mentre era incinta. Il 35enne, di origine romena, aveva un ordine restrittivo in vigore nei confronti della donna ma non delle figlie. Secondo le prime indagini l’uomo avrebbe avvelenato le bambine e poi si sarebbe tolto la vita ingerendo la stessa sostanza tossica. E’ stata la madre delle bimbe a scoprire i corpi e ad allertare la Guardia Civil.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata