Le parole del Pontefice durante l'Angelus

Papa Francesco si è affacciato su piazza San Pietro per il tradizionale Angelus. “La gloria, per Dio, non corrisponde al successo umano, alla fama o alla popolarità: la gloria non ha nulla di autoreferenziale, non è una manifestazione grandiosa di potenza cui seguono gli applausi del pubblico. Per Dio la gloria è amare fino a dare la vita”, ha detto il Pontefice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata