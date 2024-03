Le immagini riprese dalla bodycam del vicesceriffo

Un adolescente di 15 anni è stato ucciso da un vicesceriffo a Apple Valley, nella Contea di San Bernardino, in California, dopo essersi lanciato contro l’agente con un un attrezzo a lama da giardino. Il fatto è avvenuto sabato 9 marzo ed è stato ripreso dalle bodycam degli agenti intervenuti.

L’ufficiale ha risposto a una segnalazione dei servizi di emergenza che informavano di una aggressione in una casa a Apple Valley. Il video della bodycam mostra un agente che si avvicina alla porta d’ingresso aperta quando il giovane appare e si precipita in avanti. Il vicesceriffo punta la pistola, indietreggia e gli urla di tornare indietro. Il video di un’altra bodycam mostra il vicesceriffo che corre con la pistola puntata verso l’adolescente, che è subito dietro. Il video non mostra la sparatoria. Lo sceriffo Shannon Dicus ha dichiarato che l’adolescente aveva problemi psichiatrici. Secondo alcune fonti, il giovane soffriva di disturbi dello spettro autistico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata