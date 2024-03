Incontro tra il premier ungherese e l'ex presidente degli Stati Uniti

“È stato un piacere fare visita al presidente Donald Trump oggi. Abbiamo bisogno di leader nel mondo che siano rispettati e possano portare la pace. Lui è uno di loro! Torna e portaci la pace, signor Presidente!“. Lo ha scritto su X il premier ungherese Viktor Orban dopo l’incontro con l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

It was a pleasure to visit President @realDonaldTrump today. We need leaders in the world who are respected and can bring peace. He is one of them! Come back and bring us peace, Mr. President! pic.twitter.com/rbCYvygzNy

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 9, 2024