Stavano progettando un attentato utilizzando armi da fuoco. I presunti terroristi sono stati uccisi dai servizi di sicurezza

I servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno sventato un attacco armato da parte di militanti dell’Isis in una sinagoga a Mosca. “Sul territorio della regione di Kaluga è stata repressa l’attività di una cellula dell’organizzazione terroristica internazionale Stato Islamico in Afghanistan ‘Wilayat Khorasan’, vietata in Russia, i cui membri stavano progettando di commettere un atto terroristico contro una delle istituzioni religiose ebraiche di Mosca”, ha fatto sapere all’agenzia Tass il Centro per le pubbliche relazioni (PRC) dell’Fsb.

Terroristi uccisi dai servizi di sicurezza

“Durante ulteriori attività investigative operative, è stato stabilito che i militanti dell’organizzazione terroristica internazionale stavano preparando un attacco contro i fedeli della sinagoga utilizzando armi da fuoco“, ha aggiunto l’Fsb, “durante l’arresto, i terroristi hanno opposto resistenza armata agli ufficiali russi dell’Fsb e, di conseguenza, sono stati neutralizzati dal fuoco di risposta“. Durante le azioni investigative nel luogo di residenza dei militanti nella regione di Kaluga, sono state scoperte armi da fuoco, munizioni e componenti per la realizzazione di un ordigno esplosivo improvvisato.

