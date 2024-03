"La cosa più importante sono le nostre consultazioni", ha affermato il portavoce Dmitry Peskov

La Russia “non ha mai interferito nelle elezioni americane” e “non abbiamo intenzione di farlo questa volta”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Per noi la cosa più importante sono le nostre elezioni. Non diciamo a nessuno come vivere ma non vogliamo che qualcuno lo detti a noi”, ha aggiunto ancora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata