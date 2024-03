Jimmy Chérizier circondato da uomini con passamontagna che portavano pesanti fucili d'assalto

Jimmy Chérizier, un ex agente di polizia d’élite che guida una federazione di gang ha ribadito martedì il suo obiettivo di forzare le dimissione del premier di Haiti, Ariel Henry. “Il nostro obiettivo è rompere il sistema”, ha detto Chérizier, che si fa chiamare ‘Barbecue’, ai giornalisti in una conferenza stampa improvvisata in uno slum della capitale haitiana Port-au-Prince. Chérizier era circondato da uomini con passamontagna che portavano pesanti fucili d’assalto.”Stiamo combattendo contro Ariel fino all’ultima goccia del nostro sangue“, ha affermato.

