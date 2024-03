Colpita la struttura 'Sugar Bowl', nel nord dello Stato

Andare in ufficio non è stata un’impresa da poco per uno dei responsabili del “Sugar Bowl Resort”, nel comprensorio sciistico Sugar Bowl, località nella California settentrionale. Una potente bufera di neve ha scaricato più di tre metri di neve, creando non pochi disagi. L’uomo, Jon Slaughter, ha dovuto scavare per diversi metri prima di raggiungere la porta d’ingresso. Poi, salito al secondo piano dell’edificio, si è ritrovato davanti a muro di neve che impediva l’apertura della porta. Il suo team ha pubblicato un video dell’apertura della porta su X e ha scritto: “Dobbiamo scavare un po’”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata