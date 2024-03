Il presidente Zelensky invita gli alleati a inviare rapidamente armi a Kiev

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 739. Zelensky invita gli alleati a inviare rapidamente armi a Kiev, affermando che i loro “giochi politici e le loro controversie” stanno limitando la capacità di difesa del Paese. Il cancelliere tedesco Scholz dice “no” all’ipotesi ventilata dal presidente francese Macron nei giorni scorsi. Il Pentagono conferma che stanziare i fondi per il Paese invaso è “cruciale”, perché “se Kiev perde, la Nato dovrà combattere contro la Russia”. La Difesa americana valuta inoltre se attingere dalle sue scorte per fornire armi e munizioni all’Ucraina, dal momento che “non ha più fondi a disposizione”.

2 bambini uccisi e uno ferito in attacco a Odessa

A Odessa si è svolta una lunga operazione di soccorso dopo che un edificio residenziale è stato colpito ieri. Secondo le notizie, due bambini sono stati uccisi e uno ferito. La gente ha atteso con ansia notizie sul posto. Il team mobile dell’UNICEF ha fornito acqua, aiuti psicologici e valutato i bisogni urgenti delle famiglie colpite. Lo si legge sul profilo X di UNICEF Ukraine.

Difesa russa, abbattuti 6 droni vicino Sinkovka

Le unità fucilieri motorizzate, l’artiglieria e l’aviazione del Gruppo di Forze Zapad hanno respinto sei contrattacchi lanciati dai gruppi d’assalto della 57a fanteria meccanizzata dell’AFU e della 95a brigata d’assalto aereo vicino a Sinkovka, in direzione Kupyansk. Lo riferisce il ministero della Difesa russo. Nel corso della guerra di controbatteria sono stati eliminati due sistemi di artiglieria semovente Gwozdika, un sistema di artiglieria semovente Akatsiya, un obici Msta-B e un obici D-20. Inoltre, i sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica russi hanno abbattuto sei veicoli aerei senza pilota, tra cui tre Furia, due Leleka-100 e un veicolo aereo senza pilota Baba-Yaga delle forze armate ucraine. Le perdite ucraine ammontano a 55 soldati, un carro armato T-64, due veicoli corazzati, un equipaggio di mortai, una stazione radar controbatteria AN/TPQ-50 e due camioncini.

Attaccati 15 insediamenti della regione di Kharkiv

Più di 15 insediamenti della regione di Kharkiv sono stati colpiti da attacchi di artiglieria e mortai russi. Tra questi gli insediamenti di Dvorichna, Berestov e Pishchane. Lo riferiscono i media di Kharkiv. Attacchi aerei si sono verificati su Berestov e Kupyansk. Un edificio di un istituto scolastico è stato danneggiato nella città di Vovchansk a causa dei bombardamenti nemici. Fortunatamente non si registrano vittime.

