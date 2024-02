A Speciale Tg1 - in onda domenica 25 febbraio alle 23.40 su Rai 1 - il docu-film di Rai Documentari

Ieri sera è andato in onda su Rai 1 uno speciale su Luca Attanasio. Un uomo che aveva fiducia nell’uomo, capace di mettersi in gioco, pronto all’ascolto, competente, pieno di passione. Un uomo di pace che per il Congo sognava la pace, ma soprattutto una persona che spronava gli altri a “non smettere mai di sognare“: a tre anni dalla tragica morte di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo, il 22 febbraio 2021, a Speciale Tg1 – in onda domenica 25 febbraio alle 23.40 su Rai 1 – il docu-film di Rai Documentari racconta la vita di un uomo straordinario, spezzata a soli 44 anni nell’attacco al convoglio del Programma alimentare mondiale in cui hanno perso la vita anche il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l’autista congolese Mustapha Milambo.

Il ritratto di Luca Attanasio attraverso lo sguardo e le parole di Zakia Sediki Attanasio, la moglie che, due anni dopo la tragedia, torna con le figlie a Kinshasa per riannodare i fili di una storia interrotta troppo presto. E per continuare il lavoro iniziato insieme a Luca con la fondazione Mama Sofia che aiuta i bambini e le donne in difficoltà nella Repubblica Democratica del Congo. Il volto migliore dell’Italia che, per usare le parole della moglie, “continuerà a ispirare generazioni di diplomatici e persone di pace”.

