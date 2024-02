E' successo vicino alla città di Madera, in California

Tragedia lungo una strada in una zona agricola della California centrale. Un furgone, su cui viaggiavano otto contadini, e un pick-up si sono scontrati frontalmente vicino alla città di Madera, capoluogo dell’omonima Contea. Sette agricoltori e il conducente del camioncino sono morti. Un contadino seduto nella parte posteriore del furgone è sopravvissuto ed è stato portato in ospedale.

Un funzionario della California Highway Patrol ha riferito che l’incidente è avvenuto alle 6.15 (ora locale), lasciando il furgone quasi completamente accartocciato tra i mandorli in fiore nei pressi di Madera, a circa 40 chilometri da Fresno. Secondo il funzionario, solo due dei contadini indossavano la cintura di sicurezza. Un testimone ha riferito alla polizia che il camioncino stava zigzagando lungo l’autostrada rurale a due corsie prima di schiantarsi frontalmente con il pick-up. I braccianti agricoli si trovavano a circa otto chilometri dal vigneto dove lavoravano come potatori quando è avvenuto l’incidente. Il furgone era diretto alla comunità agricola di Firebaugh, una zona nota per i suoi vigneti e i campi di pomodori, aglio, asparagi e altri ortaggi.

