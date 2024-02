L'esercito smentisce il Nyt. Intanto Kiev avrebbe uccisoil generale maggiore russo Oleg Moisev

L’esercito ucraino avrebbe pagato un dazio molto pesante nella caduta di Avdiivka. Secondo il New York Times, che cita fonti militari di Kiev, sarebbero tra gli 850 e i 1000 i soldati ucraini catturati dai russi o dispersi. Ma il gruppo ‘Tavria’ dell’esercito ucraino ha smentito quanto riportato dal New York Times. Lo riporta Unian. Il capo delle pubbliche relazioni di ‘Tavria’, Dmytro Lykhova, ha spiegato che i dati sui prigionieri sono ancora in fase di verifica “ma sicuramente non si tratta di centinaia di soldati, come scrive il New York Times”.

Intanto un battaglione della fanteria russa schierato in formazione da parata sarebbe stato distrutto da un attacco con missili a lungo raggio lanciato ieri da Kiev contro un centro di addestramento vicino alla città Ucraina di Trudivske, nel Donetsk. Lo riporta il Kyiv Post. I soldati russi erano schierati in attesa dell’ispezione condotta da alti ufficiali dell’esercito e dal generale maggiore Oleg Moisev, che sarebbe morto anche lui nell’esplosione. Secondo i resoconti, due o tre missili di artiglieria con propulsione a razzo guidati dal Gps, lanciati da un Himars, si sarebbero schiantati su un campo vicino a Trudivske colpendo decine di uomini schierati. I blogger russi sostengono che a provocare la strage siano stati i missili a guida di precisione M2 di fabbricazione americana carichi di munizioni a grappolo. Foto e video circolati nelle ore successive sembrano provare sia l’attacco che le pesanti perdite subite dai russi, ma, a oggi – spiega il Kyiv Post – né Mosca nè Kiev ha rilasciato dichiarazioni sul presunto attacco.

Usa: “Forse arma nucleare russa in orbita entro l’anno”

Le agenzie di intelligence statunitensi hanno informato i più stretti alleati che se la Russia sta effettivamente per lanciare un’arma nucleare in orbita lo farà entro quest’anno. Un’altra opzione potrebbe essere il lancio in orbita di un’arma “finta” e innocua, per costringere l’Occidente ad interrogarsi sulle sue capacità. E’ quanto scrive il New York Times, riferendo che queste valutazioni sono state espresse dall’intelligence Usa in una serie di briefing top secret agli alleati Nato e asiatici. L’intelligence Usa, scrive il Nyt, sarebbe divisa sulla valutazione delle reali intenzioni di Vladimir Putin, che martedì ha respinto l’accusa di voler lanciare in orbita un’arma nucleare, mentre il ministero della Difesa russo ha sostenuto che l’allarme lanciato da Washington sarebbe in realtà stato fabbricato, per spingere il Congresso a varare i nuovi aiuti militari all’Ucraina.

