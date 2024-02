"In questa fase è necessario essere forti", ha aggiunto la 39enne detenuta in Ungheria

“In questa fase è necessario essere forti“. Così Ilaria Salis, in un colloquio ieri nel carcere a Budapest con Paolo Ciani, segretario di Demos, riportato dal Messaggero. “Spero di ottenere gli arresti domiciliari anche qui a Budapest perché possa essere una tappa che mi consenta di essere trasferita in Italia”, il desiderio della donna. “Non penso sia giusto chiamare in causa il pericolo di fuga – ha confidato a Ciani – perché sono una persona con una famiglia, un compagno, un lavoro. Non ho intenzione di scappare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata