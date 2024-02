Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Tajani. Attaccata dagli Houthi una nave cargo Usa nel golfo di Aden

Il Consiglio Affari esteri dell’Ue ha approvato il lancio della missione militare Aspides nel Mar Rosso per proteggere le navi commerciali dagli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen. Lo ha annunciato su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Al Consiglio affari esteri abbiamo appena approvato il lancio dell’operazione militare navale Aspides, di cui l’Italia avrà comando delle forze“, ha scritto il titolare della Farnesina. “L’Italia è in prima linea per proteggere gli interessi mercantili e la libera navigazione nel Mar Rosso. È un importante passo verso difesa comune europea“, ha aggiunto. Il lancio della missione è stato approvato come primo punto al Consiglio.

#Bruxelles Al CAE abbiamo appena approvato il lancio dell’operazione militare navale #Aspides, di cui 🇮🇹 avrà comando delle forze. Italia in prima linea per proteggere interessi mercantili e libera navigazione nel Mar Rosso. È un importante passo verso difesa comune europea🇪🇺. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 19, 2024

Nave cargo Usa attaccata in golfo Aden

L’annuncio di Tajani arriva mentre continuano gli attacchi degli houthi nel Mar Rosso. Oggi una nave portarinfuse battente bandiera greca ma di proprietà degli Stati Uniti è stata attaccata nel Golfo di Aden. Lo riferiscono la società britannica per la sicurezza marittima Ambrey e l’autorità del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo (Ukmto). La nave, identificata come ‘Sea Champion’, era partita dall’Argentina ed era diretta ad Aden, nello Yemen.

