“La situazione degli agricoltori è esplosiva da tutti i lati. Attualmente sono limitato nelle mie affermazioni, mi hanno condannato a sei mesi di prigione per aver denunciato il regime politico macronista. Ciò non mi impedisce di essere in contatto con il mondo contadino e di sostenere i contadini che non sono sindacalizzati”. Lo dichiara a LaPresse Christophe Chalençon, ex leader del movimento dei Gilet gialli e ora presidente del movimento Évolution citoyenne.

“I problemi sono a livello internazionale, gli stessi in Italia, Germania, Spagna, sono in tutta l’Ue. Gli agricoltori si rivoltano dappertutto. Io sono un artigiano. L’Europa, lo dicevo cinque anni fa nel 2018, è un’azienda cannibale, le nazioni europee si mangiano tra loro – sottolinea -. I salari minimi non sono gli stessi in Italia, in Bulgaria, Romania, Spagna, Francia. I costi non sono uguali e la finanza e i capitali vanno dove sono meno cari. Oggi abbiamo una concorrenza sleale. Tutti sono massacrati sul tavolo della globalizzazione, perché c’è una moneta unica come l’euro. In Italia siete molto più massacrati di noi, perché avete perduto tutto il vostro tessuto delle Pmi, tutte queste sono state massacrate sul tavolo della globalizzazione e mondializzazione”.

“Meloni ha fregato il popolo italiano perché ha fatto degli annunci prima di arrivare al potere e alla fine si è piegata davanti all’Europa, agli Usa e Israele. Queste persone sanno esattamente cosa fare quando arrivano al potere, i globalisti vogliono distruggere tutta l’economia. Vogliono dominare, rendere i cittadini asserviti”, ha aggiunto Chalençon.

“Klaus Schwab (il fondatore e direttore del World Economic Forum di Davos) lo ha scritto in tutti i libri, non vuole più gli artigiani, le Pmi: vogliono dominare e rendere i cittadini asserviti. Vogliono produrre soprattutto usando le macchine e dunque, lo dico da cinque anni, se le persone non hanno capito dove ci volevano portare, è grave. Io sono favorevole a creare un reddito universale”, aggiunge Chalençon, “serve un risveglio massiccio dei cittadini per riprendersi il potere contro le élites”.

“Ci sono partiti in tutti i paesi a cui ci stiamo unendo, anche gli italiani. Sono stato in Italia due anni fa e abbiamo formato un documento con dei resistenti italiani per un mondo multipolare, lo stesso di cui parla Vladimir Putin”, ha aggiunto l’ex leader dei Gilet gialli. “Per questo sostengo la visione di Putin e in ogni modo sarà quello che succederà, perché i globalisti hanno perso”. La soluzione è semplice, aggiunge Chalençon: “Serve una sollevazione di massa dei cittadini, che devono ritrovare la loro sovranità. Oggi tutti i governi sono corrotti, senza eccezione. C’è una potenza, la finanza, che oggi domina tutti i governi e che vuole asservire l’umanità e vuole condurla verso il transumanesimo”, afferma l’ex leader delle rivolte francesi del 2019.

“Recentemente ho sentito parlare Alessandro Di Battista che si è opposto fermamente alla guerra di Israele, e lo ringrazio per le sue posizioni. Di Maio, invece, l’ho incontrato quando era vice primo ministro e ora ha completamente cambiato idea, prima era contro l’Unione europea. Di Maio una volta che è arrivato al potere l’unica cosa che voleva era restare al potere, è un venduto”, sottolinea Chalençon tornando sull’incontro del 2019 con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, allora dirigenti del M5S.

