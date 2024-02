In Ungheria domani si terranno comunque manifestazioni in luoghi 'segreti'

BRFK, la polizia di Budapest, ha vietato due manifestazioni organizzate per oggi, una per il ‘Giorno dell’onore‘, per ricordare i soldati ungheresi e tedeschi nazisti uccisi nell’assedio di Budapest, e l’altra per commemorare le vittime degli attacchi antifa dello scorso anno. Lo riporta il portale ungherese Magyar Jelen. Si terranno comunque eventi dei gruppi di estrema destra neonazista in luoghi ‘segreti’, non resi noti pubblicamente, in modo da evitare che possano essere sabotati. Consentite, invece, le manifestazioni antifasciste, a cui partecipò l’anno scorso anche Ilaria Salis, l’attivista e insegnante di Monza 39enne arrestata l’11 febbraio 2023 e da allora detenuta a Budapest.

