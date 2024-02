Ingrida Simonyte a LaPresse: "Gli ucraini stanno pagando con vite umane, mentre gli europei pagano solo con i soldi"

Non si placa l’offensiva russa in Ucraina che oggi sta accerchiando la città di Avdiivka, nella parte orientale del Paese. Nella notte, invece, Mosca ha scagliato dei droni su Odessa. “L’Ue si è mobilitata e ha mostrato una forte solidarietà, il sostegno dell’Ue all’Ucraina è di oltre 86 miliardi di euro“, ha detto a LaPresse la prima ministra della Lituania, Ingrida Simonyte. “Gli ucraini stanno pagando con vite umane, mentre gli europei pagano solo con gli euro; 86 miliardi di euro sono meno di 200 euro per cittadino dell’Ue e rappresentano solo una parte del Pil dell’Ue. O meno di 100 euro per cittadino dell’Ue all’anno, per il lusso di continuare a vivere in pace”.

“Considerando la portata della guerra russa, i crimini di guerra sistematici e i bombardamenti di aree residenziali e infrastrutture energetiche, il sostegno dell’Ue deve essere più grande, più rapido e più coraggioso. In particolare, il sostegno militare. Il sostegno bilaterale delle istituzioni statali lituane all’Ucraina è di oltre 1 miliardo e 52 milioni di euro (circa l’1,45% del Pil, di cui quasi la metà è costituito da aiuti militari). Secondo l’Istituto tedesco di Kiel, la Lituania ha il più alto rapporto tra Pil pro capite e sostegno all’Ucraina. Ciò di cui sono ancora più orgogliosa è che la società lituana – la nostra gente, le Ong – non mostra segni di stanchezza e continua a sostenere l’Ucraina attraverso varie iniziative”, ha aggiunto la premier.

“Servono decisioni forti Nato per contenere Putin”

“La presenza della Nato negli Stati baltici è aumentata significativamente dal 2022. La Lituania si sta preparando a ospitare una brigata tedesca pronta al combattimento. Questi sono segnali importanti del fatto che la sicurezza della Nato è indivisibile. Ma dobbiamo anche essere chiari sul fatto che una nuova architettura di sicurezza in Europa è possibile solo senza la Russia, e questa architettura includerà l’Ucraina. Se le nostre decisioni saranno coraggiose, se i segnali che invieremo a Putin saranno forti, allora l’aggressione della Russia sarà contenuta. Ma oggi la nostra prima e urgente priorità è aiutare l’Ucraina a vincere questa guerra. Perché è solo l’eroismo del popolo ucraino che finora ha impedito alla guerra della Russia di espandersi ulteriormente in Europa”. Lo dichiara a LaPresse la prima ministra della Lituania, Ingrida Simonyte.

“Putin si prepara a lungo confronto con Occidente”

“Già a Madrid nel 2022 la Nato ha definito la Russia ‘la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli alleati e alla pace e alla stabilità nell’area euro-atlantica’. Tutti gli alleati concordano su questa valutazione. Inoltre, i calcoli di sicurezza sono già cambiati in modo significativo dopo Madrid. E, temo, in peggio. La Russia ha dimostrato di poter ripristinare le proprie capacità militari, soprattutto quando le sanzioni e la loro applicazione non sono abbastanza forti. Putin non vuole la pace. Putin si prepara a una lunga guerra in Ucraina e a un lungo confronto con le democrazie occidentali”, ha affermato Simonyte. “Se la Nato e l’Ue non sono abbastanza unite, se iniziamo a mostrare debolezza a Putin, allora potrebbe sfidare la Nato e l’Ue. L’alleanza deve essere così forte e preparata che la Russia non penserà mai di sfidarci. Non ho dubbi sull’articolo 5, ma anche Putin non deve avere dubbi sul fatto che l’impegno della Nato ai sensi dell’articolo 5 sia ferreo”, ha detto ancora a proposito dell’articolo che garantisce la difesa collettiva Nato in caso un paese dell’Alleanza venga attaccato.

“Limiti a cittadini russi ma accogliamo rifugiati politici”

“Dopo la guerra della Russia contro l’Ucraina, la Lituania ha introdotto una serie di restrizioni per i cittadini russi e bielorussi. Ad esempio, è stata sospesa l’ammissione delle richieste di visti Schengen e nazionali e di permessi di soggiorno per i cittadini russi e bielorussi (con alcune eccezioni), è stato sospeso il diritto dei cittadini russi e delle entità giuridiche da loro costituite o controllate di acquisire la proprietà di beni immobili situati in Lituania (con alcune eccezioni)”, ha dichiarato la premier. “Allo stesso tempo, la Lituania sostiene ed esprime la propria solidarietà ai difensori dei diritti umani russi e fornisce fondi ai media indipendenti e agli attivisti della società civile. I rappresentanti della società civile costretti a fuggire dalla Russia hanno trovato rifugio politico e protezione in Lituania, circa 2000 cittadini russi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata