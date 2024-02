La presidente del Consiglio a Tokyo per l'incontro bilaterale con il premier nipponico Kishida

Giorgia Meloni è arrivata a Tokyo per l’incontro bilaterale con il primo ministro giapponeseFumio Kishida. “Mi fa piacere essere qui in una Nazione amica con la quale l’Italia sta lavorando in grandissima sintonia davvero a 360 gradi”, ha detto la presidente del Consiglio. “È passato poco più di un anno da quando con il primo ministro Kishida abbiamo dato avvio a Roma al nostro partenariato strategico, un partenariato che si è tradotto in fatti concreti. Ci troviamo oggi al quarto incontro bilaterale in meno di un anno, ma anche concretamente, le collaborazioni tra le nostre nazioni sono significativamente cresciute, abbiamo concluso in questi 12 mesi importanti intese che rafforzano la nostra cooperazione in ambito scientifico e industriale, abbiamo sottoscritto l’accordo sulle coproduzioni cinematografiche, ed entrerà in vigore il 1° aprile, grazie al nostro lavoro congiunto, l’accordo sulla sicurezza sociale che consente ai lavoratori italiani e giapponesi di non essere più soggetti a una doppia imposizione”, ha aggiunto la premier.

Meloni: “Italia più presente, invierà portaerei e F35”

Meloni, inoltre, ha fatto sapere che il rafforzamento dei rapporti tra Roma e Tokyo passerà anche attraverso il contingente militare. “Il nuovo meccanismo di consultazione Esteri-Difesa si avvierà a marzo, sono state organizzate importanti esercitazioni congiunte. L’Italia intende avere una presenza sempre più significativa e invierà ulteriori velivoli e assetti navali: arriveranno la nave Vespucci, la portaerei Cavour, gli F35″.

Meloni: “Interscambio cresciuto a oltre 15 mld”

“C’è stata una intensificazione dei rapporti” fra Italia e Giappone, “che si traduce in un interscambio commerciale che lo scorso anno è cresciuto del 10% e ha raggiunto gli oltre 15 miliardi di euro”, ha aggiunto la premier.

G7, Meloni: “Apprezzamento per presidenza giapponese”

Tra Italia e Giappone c’è “una convergenza strategica che è bilaterale ma anche multilaterale, che si riflette nella sintonia con la quale abbiamo lavorato per assicurare un efficace passaggio di consegne tra le nostre rispettive presidenze del G7. Voglio ribadire anche qui davanti alla stampa il mio profondo apprezzamento per l’immenso lavoro che la presidenza giapponese ha svolto lo scorso anno, in un anno molto complesso che ha però con il lavoro, in primo luogo del primo ministro Kishida, di mantenere alta l’attenzione su quelle che sono le grandi sfide di oggi, dalla guerra in Ucraina alla stabilità dell’Indo-Pacifico, ma anche di porre l’accento su questioni sempre più centrali nell’agenda internazionale come il tema dell’intelligenza artificiale. Sono tutte materie alle quali daremo continuità durante la nostra presidenza del G7″, ha sottolineato Meloni.

Expo, Meloni: “Italia darà grande contributo a edizione Osaka”

La presidente del Consiglio poi ha parlato anche dell’Expo di Osaka 2025. “Intendiamo dare un grande contributo, all’altezza del grande spirito di amicizia e cooperazione che stiamo vivendo. Io sono molto fiera che l’Italia sia stata la prima nazione ad avviare la costruzione del proprio padiglione, la posa della prima pietra, fa stato ecco dell’importanza che attribuiamo a questo evento”, ha affermato.

