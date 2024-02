Il roditore Punxsutawney Phil è il protagonista della festa: ogni anno predice quanto sarà lungo l'inverno

A Gobbler’s Knob, in Pennsylvania, c’è la più grande celebrazione del Giorno della marmotta di tutti gli Stati Uniti. L’evento si tiene ogni anno e ha come protagonista Punxsutawney Phil, il piccolo animale che vive a Young Township. I membri del Punxsutawney Groundhog Club – associazione che affonda le sue radici alla fine del XIX secolo – si predono cura della marmotta e durante l’evento rivelano se il roditore riesce a vedere la sua ombra: se così fosse allora significa che ci saranno altre sei settimane di inverno. Per il 2024, invece, è prevista una primavera anticipata. Negli ultimi anni circa 10mila persone si sono recate nella cittadina americana per assistere a questa celebrazione storica. L’anno scorso, inoltre, un’agenzia federale ha esaminato i dati di Phil e ha valutato che il suo tasso di precisione si aggira intorno al 40%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata