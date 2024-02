Foto di archivio

I due si sono visti in hotel a Bruxelles prima del vertice previsto per oggi

Incontro a Bruxelles tra la premier Giorgia Meloni e il premier ungherese Viktor Orban. L’incontro è avvenuto all’Hotel Amigo, nel centro di Bruxelles, ed è durato circa un’ora. Sul tavolo i temi del vertice di domani, ovvero la revisione del bilancio pluriennale Ue con gli aiuti all’Ucraina, bloccati da Orban. Al centro, però, c’era anche la vicenda di Ilaria Salis, la 39enne detenuta a Budapest, in attesa di giudizio.

Orban ha dichiarato: “Ho messo insieme e ho dato a Meloni tutti i dettagli e i fatti sulla vicenda, su tutta la storia di Ilaria Salis e sulle sue condizioni, come sia riuscita a fare chiamate e come non fosse corretto dire che era tagliata fuori dal mondo. Ho chiarito che nel sistema ungherese il pubblico ministero non dipende dal governo, ma dal parlamento, non posso influire sul pubblico ministero. L’unico modo in cui posso essere a disposizione è l’ambiente circostante il detenuto, la prigione intendo, ed è lì che ho una legittima influenza per fornire a lei un giusto trattamento che le deve essere fornito e prometto che sarà garantito un trattamento equo“. Lo ha detto ai cronisti, dopo l’incontro in hotel a Bruxelles con la premier Giorgia Meloni: fra la stampa c’erano anche anche i microfoni de La7. “Tutti i diritti”, ha detto Orban alle domande dei giornalisti sulle condizioni in cui si trova Salis e in particolare alla domanda se saranno garantiti tutti i diritti alla detenuta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata