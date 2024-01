Foto dall'archivio

In un comunicato i ribelli yemeniti Houthi hanno annunciato di aver lanciato ieri un razzo contro una nave da guerra americana, la Lewis B. Puller, mentre navigava attraverso il Golfo di Aden. Lo riporta Sky News Uk. “Le forze armate yemenite continuano ad attuare la decisione di impedire la navigazione israeliana o la navigazione verso i porti occupati della Palestina nel Mar Rosso e nel Mar Arabo fino a quando l’aggressione non cesserà e l’assedio al popolo palestinese nella Striscia di Gaza non sarà revocato”, si legge nella dichiarazione. Nessun commento è arrivato dalla marina o dal comando centrale americano che possa confermare l’attacco e se esso abbia causato vittime o danni.

