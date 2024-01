Il tycoon ha abbandonato l'aula prima che la legale della donna prendesse la parola

Battute finali a New York nel processo per diffamazione contro l’ex presidente americano Donald Trump, accusato di aver leso la reputazione della giornalista E. Jean Carroll. Il tycoon ha accusato Carroll di aver falsamente dichiarato di essere stata abusata sessualmente da lui nel 1996 allo scopo di vendere un libro, ma lo scorso anno una giuria ha stabilito che la molestia sessuale è invece effettivamente avvenuta. Nella sua arringa finale l’avvocato di Carroll, Roberta Kaplan, ha chiesto almeno 24 milioni di dollari di risarcimento per i danni emotivi e reputazionali provocati dalle dichiarazioni diffamatorie di Donald Trump. Per un uomo ricco come Trump, ha detto la legale rivolta alla giuria, l’unica deterrenza è una punizione pecuniaria “insolitamente alta”. L’ex presidente ha abbandonato l’aula poco prima che Kaplan prendesse la parola.

