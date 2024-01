Dichiarato lo stato di emergenza per alcune zone della baia di San Francisco

Le piogge torrenziali che hanno colpito gran parte degli Stati Uniti, hanno inondato strade e case a San Diego, con le auto spazzate via da fiumi di fango. Dichiarato lo stato di emergenza per alcune zone della baia di San Francisco, per la costa della contea di San Diego e per le montagne e i deserti orientali.

