I turisti, telefoni alla mano, hanno immortalato uno spettacolo unico

Turisti e parigini si sono riversati per le vie della capitale francese per ammirare monumenti e parchi della città imbiancati dalla neve caduta durante la notte. Telefoni alla mano hanno immortalato uno spettacolo unico. Non si prevede che la neve sopravviva a lungo, a causa di un rialzo delle temperature a Parigi che dovrebbero raggiungere i 14-16 gradi.

