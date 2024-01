Migliaia di persone protestano di nuovo contro il governo

La sera di sabato 13 gennaio le famiglie degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza hanno iniziato una manifestazione di 24 ore a Tel Aviv, chiedendo al governo di riportare a casa i loro cari dopo 100 giorni trascorsi in prigionia. Migliaia di persone si sono riversate nella “Piazza degli Ostaggi” a Tel Aviv, una piazza centrale di fronte al Ministero della Difesa israeliano che è servita come punto di ritrovo per gli attivisti. I militanti di Hamas hanno catturato circa 250 persone durante il loro attacco mortale del 7 ottobre nel sud di Israele, uccidendo circa altre 1.200 persone, la maggior parte delle quali civili. Più di 100 ostaggi sono stati rilasciati durante una tregua temporanea a novembre, ma 132 sono ancora detenuti a Gaza, compresi i resti di circa due dozzine di persone morte o uccise.

