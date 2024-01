Le operazioni hanno dell'esercito turco hanno riguardato anche la Siria

La Turchia ha lanciato attacchi aerei contro i militanti curdi in Iraq e Siria, dopo che un attacco a una base militare turca in Iraq ha ucciso nove soldati turchi. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa turco. Gli aerei hanno colpito gli obiettivi di Metina, Hakurk, Gara e Qandil nel nord dell’Iraq, ma il ministero della Difesa turco non ha specificato quali aree della Siria. I jet da combattimento hanno distrutto grotte, bunker, rifugi e impianti petroliferi “per eliminare gli attacchi terroristici contro il nostro popolo e le forze di sicurezza e per garantire la sicurezza dei nostri confini”.

La dichiarazione ha aggiunto che “molti” militanti sono stati “neutralizzati” negli attacchi. Ieri sera alcuni attentatori hanno tentato di infiltrarsi in una base militare nella regione curda semi-autonoma dell’Iraq settentrionale, uccidendo cinque soldati. Altri quattro sono morti successivamente per ferite critiche. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che anche 15 militanti sono stati uccisi.

