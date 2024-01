Manifestazione antigovernativa: migliaia di persone in piazza

Migliaia di persone sono scese per le strade di Bratislava, capitale della Slovacchia, per protestare contro il piano del nuovo governo del primo ministro populista Robert Fico di modificare il Codice penale del Paese. Le modifiche proposte dalla coalizione di governo includono una proposta per l’abolizione della Procura speciale, che si occupa di crimini gravi come corruzione, criminalità organizzata ed estremismo. Questi casi verrebbero presi in carico dai pubblici ministeri degli uffici regionali, che non si occupano di tali crimini da 20 anni. Circa 20.000 persone hanno contestato il progetto di riforma della giustizia nella piazza centrale di Bratislava. La legge elaborata dal governo Fico necessita dell’approvazione del Parlamento e della Presidente della repubblica Zuzana Čaputová.

