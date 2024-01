La macabra scoperta a Bratislava: l'assassino ha asportato diversi organi alla vittima, tra cui il cuore

Macabra scoperta in un appartamento di Bratislava, capitale della Slovacchia. Una donna è stata uccisa e privata di alcuni organi che sono stati trovati sulla scena del delitto. Per l’omicidio è stato arrestato Jozef Hanuska, il compagno della vittima, un ex macellaio divenuto poi chef. Lo riportano i media internazionali. Il corpo della donna, di nome Patricia, era adagiato sul letto con il torace aperto dal quale l’assassino ha asportato diversi organi, tra cui il cuore, poi abbandonato sul pavimento. Una parte di una coscia della donna è stata tagliata e messa in un secchio posizionato vicino al letto. Il cadavere era coperto da un lenzuolo su cui era stato posizionato un passaporto. Hanuska, 47 anni, è stato arrestato qualche ora dopo, nascosto all’interno di una cantina. I vicini di casa avrebbero raccontato di aver ascoltato più volte le liti della coppia e durante una di queste Hanuska avrebbe minacciato di “staccare la testa” a Patricia.

