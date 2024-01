Il capo militare del movimento sciita ucciso in un raid israeliano

Migliaia di persone hanno partecipato a Beirut ai funerali di Wissam al-Tawil, il comandante di Hezbollah ucciso in un raid israeliano con drone mentre si trovava a bordo della sua auto, lunedì 8 gennaio, nel Sud del Libano. La bara del capo militare è stata avvolta in una bandiera del movimento estremista sciita libanese. Le esequie arrivano in un momento di grande tensione al confine con lo Stato ebraico, con attacchi reciproci tra il “partito di Dio” e l’esercito dello Stato ebraico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata