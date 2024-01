Il presidente americano in South Carolina: "Suprematismo bianco è veleno nostra storia"

Nuova contestazione per il presidente americano Joe Biden a causa dell’appoggio Usa a Israele nell’offensiva a Gaza. Mentre il leader della Casa Bianca stava parlando nella Emanuel African Methodist Episcopal Church di Charleston, in South Carolina, alcune persone presenti hanno interrotto il suo discorso, chiedendo il “cessate il fuoco” a Gaza. Sono stati poi interrotti a loro volta dai sostenitori di Biden. Il presidente, rivolto alla platea, ha detto “capisco la passione”, aggiungendo di stare “facendo quel che posso” per contenere la campagna militare israeliana a Gaza.

Biden: “Suprematismo bianco è veleno della nostra storia”

La Emanuel African Methodist Episcopal Church, luogo scelto da Biden per il suo appuntamento elettorale, fu teatro nel 2015 di una strage a sfondo razzista che costò la vita a dieci afroamericani. A riguardo, Biden ha dichiarato che “il suprematismo bianco è stato il veleno di tutta la nostra Storia“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata