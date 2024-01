Secondo lo Stato ebraico stavano lanciando esplosivi contro le truppe di Tel Aviv

Un attacco aereo israeliano ha ucciso sei persone a Jenin in Cisgiordania. Lo ha reso noto il ministero della Sanità palestinese. Secondo lo Stato ebraico le vittime facevano parte di un gruppo di uomini armati che stavano lanciando esplosivi contro truppe impegnate in un’operazione antiterrorismo in Cisgiordania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata