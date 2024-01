Coinvolti un convoglio della linea 1 e un treno di lavoro della Metropolitan transportation authority (Mta

Sono oltre 20 i feriti lievi, tra cui alcuni portati in ospedale, per l’incidente avvenuto oggi nella metropolitana di New York. Un treno è deragliato dopo che è stato investito lateralmente da un altro. Lo ha detto la polizia della città statunitense. Ad essere coinvolti un convoglio della linea 1 e un treno di lavoro della Metropolitan transportation authority (Mta) che viaggiavano in direzione nord vicino alla stazione della 96esima strada nell’Upper West Side di Manhattan.

Circa 300 persone sono state evacuate dal treno passeggeri deragliato, mentre i vigili del fuoco hanno evacuato alcune centinaia di persone anche da un terzo convoglio che non è stato coinvolto ma si è dovuto fermare in galleria a causa della collisione. Lo scontro ha provocato forti disagi alle linee 1, 2 e 3 della metro nell’ora di punta pomeridiana.

La polizia di New York ha fatto sapere che sette passeggeri e un membro dell’equipaggio sono stati portati in ospedale. Sul posto erano presenti almeno 20 veicoli di emergenza, tra cui la polizia, i vigili del fuoco e gli operatori dell’Mta.

