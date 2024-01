Soccorritori al lavoro per liberare case e strade da macerie

In Giappone la città di Anamizu, nella prefettura di Ishikawa è stata una delle più colpite dal sisma di Capodanno che ha provocato 84 morti sulla costa occidentale del paese. I soccorritori sono ancora al lavoro per liberare dalle macerie strade e abitazioni crollate. Più di 300 persone sono rimaste ferite, almeno 26 in modo grave. Le scosse di assestamento hanno continuato nel frattempo a scuotere le zone costiere, vicino all’epicentro del terremoto, registrato a Noto, a circa 300 chilometri da Tokyo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata