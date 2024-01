I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme: non ci sarebbero feriti

I media locali hanno fatto sapere che mercoledì 3 gennaio è scoppiato un incendio in un’area commerciale vicino alla stazione di Kokura, nel Sud del Giappone. Uno dei testimoni ha raccontato di aver sentito una piccola esplosione intorno alle 15 (ora locale). L’emittente pubblica nipponica NHK, inoltre, ha riferito che circa 20 autopompe sono state chiamate sul posto per spegnere le fiamme. Non sarebbero stati registrati feriti.

