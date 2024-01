Bergoglio durante la sua udienza settimanale in Vaticano

Il sisma e l’incidente aereo in Giappone, la guerra: sono questi i temi trattati da Papa Francesco durante la sua udienza settimanale in Vaticano. “Rinnovo la mia vicinanza spirituale a quanti sono stati colpiti dal recente terremoto in Giappone, come pure alle vittime della collisione dei due aerei avvenuta all’aeroporto di Tokyo. Non dimentichiamo i popoli che sono in guerra. La guerra è una pazzia, una sconfitta”, ha detto il Pontefice.

