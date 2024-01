Sotto le macerie sono almeno 48 le persone che hanno perso la vita

Dopo il terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito la parte occidentale del Giappone e in particolare la prefettura di Ishikawa, “i danni sono su larghissima scala, con numerose vittime, edifici collassati e incendi“. A dirlo è il primo ministro nipponico Fumio Kishida, in una conferenza stampa convocata a Tokyo per dare gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in seguito al sisma. Sotto le macerie sono almeno 48 le persone che hanno perso la vita, e lo sciame sismico è ancora in corso e potrebbe durare diversi giorni. Il leader di Tokyo ha anche sottolineato come sia stato difficile raccogliere informazioni a causa della difficoltà a raggiungere la zona attraverso le strade rese inaccessibili dal terremoto.

