Fumo, incendi, interi edifici rasi al suolo

Fumo, incendi, interi edifici rasi al suolo: sono le impressionanti immagini, viste dall’alto, della devastazione provocata nella prefettura di Ishikawa in Giappone dal terremoto di magnitudo 7.6 che ha scosso la costa occidentale del paese asiatico nella giornata del primo gennaio. Nella zona epicentro del sisma almeno 30 persone hanno perso la vita sotto le macerie, e si sta scavando per soccorrere eventuali sopravvissuti. Lo sciame sismico √® ancora in corso e potrebbe durare ancora per qualche giorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata