L'Idf ha dichiarato che sono stati identificati lanci dal Libano e che si tratta di una risposta di Tel Aviv

L’esercito israeliano ha diffuso un filmato che mostrerebbe attacchi contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. L’IDF ha dichiarato che “sono stati identificati numerosi lanci dal Libano verso il territorio israeliano” e che “è stato intercettato un obiettivo aereo sospetto che dal Libano ha attraversato il territorio israeliano”. In risposta, “l’IDF ha colpito le infrastrutture operative di Hezbollah e l’artiglieria dell’IDF ha colpito in altre località del Libano”. Le immagini sono state fornite dall’esercito israeliano e Ap ha dichiarato di non poter confermare in modo indipendente date e luoghi o le condizioni in cui il video è stato realizzato.

